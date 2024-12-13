В пятницу, 13 декабря, в Украине идет 1024-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:09 Парная бусификация в Кривом Роге.

10:43 В Харькове ночью был прилет "Шахеда" по пятиэтажке в Индустриальном районе, сообщает ОВА. Без пострадавших.

10:38 Президент Владимир Зеленский заявил об атаке 93 ракет и более чем 200 беспилотников.

Он назвал это одним из самых масштабных ударов по энергетике Украины.

По его словам, сбить удалось 81 ракету, из них 11 с помощью самолётов F-16.

10:32 ДТЭК сообщает о повреждении своих теплоэлектростанций в ходе ракетной атаки.

Пострадавших нет, но серьезно повреждено оборудование.

10:27 Новые сообщения о повреждениях на западе Украины.

Ивано-Франковская область подверглась "самой массированной атаке за время полномасштабной войны", сообщает ОВА. Повреждены объекты критической инфраструктуры.

В Тернопольской области также "отрицательные последствия" после атаки, сообщает ОВА.

10:17 Россия меняет командующего группировкой войск "Восток", которая воюет на юге Донецкой области в районе Великой Новоселки.

Новым командующим назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

В зону ответственности группировки приехал министр обороны РФ Белоусов, в связи с чем и было распространено сообщение о новом командующем.

Но российские СМИ писали, что он был назначен ещё 26 ноября.

Напомним, что россияне активизировались на этом участке и недавно сумели ненадолго перерезать трассу на Великую Новоселку с севера, но ее отбили ВСУ.

Великая Новосёлка - это ключевой укрепрайон ВСУ, прикрывающий Запорожскую область.

С её захватом российские войска могут двинуться на запад, обходя украинские укрепления с севера.

10:16 Во Львовской области были прилеты по объектам энергетики, сообщает ОВА.

Из-за этого отключений света в регионе будет больше.

10:09 Госдеп сообщил содержимое нового пакета помощи Украине на 500 млн долл:

- боеприпасы для HIMARS;

- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

- боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

- беспилотные летательные аппараты (UAS);

- противоминные машины;

- высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);

- легкие тактические машины;

- химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

- ракеты TOW;

- боеприпасы для стрелкового оружия;

- гранаты и тренировочное оборудование; оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортные средства.

09:59 По Украине пошли отбои воздушной тревоги.

09:57 Россия атаковала ракетами не только энергетику, но также транспортные сети и "ключевые объекты по всей стране", сообщает посольство США.

09:56 Во время сегодняшней ракетной атаки ТЦК в Киеве пытались мобилизовать мужчину, который шел в укрытие, сообщают паблики.

09:53 По Украине сейчас идут отключения света 3 из 6 очередей, сообщает гендиректор Yasno Коваленко.

09:46 После прорыва россиян к Покровску и окружения ВСУ в "мешке" под Курахово произошла замена командира на этих направлениях.

Командующим ОТГ "Донецк" вместо генерала Александра Луценко назначен Александр Тарнавский, сообщила нардеп Марьяна Безуглая, а также ряд военных пабликов.

"Это касается обороны всего Покровского и Кураховского направлений, включая защиту Покровска, а также противодействия наступлению россиян на Запорожье и Днепр", - пишет Безуглая.

09:38 Группа ракет сейчас находится в Винницкой области. Там звучат взрывы.

09:20 Четыре ракеты пролетают через Киевскую область.

09:12 В Харьковской области прилёт по предприятию в селе Мирное, сообщает ОВА.

09:11 О взрывах в Ивано-Франковской области сообщают местные паблики.

09:08 Сообщают о пуске "Кинжала" на Киев.

09:03 У половины жителей Тернопольской области отключили свет после прилёта.

Об этом сообщает областная военная администрация.

09:01 В Киеве начались экстренные отключения света.

09:01 О полете "Кинжалов" на западную Украину сообщают Воздушные силы и мониторинговые паблики.

08:57 Последствия прилёта в Тернопольской области.

08:56 "Кинжал" над Закарпатьем.

Тем временем со стороны Херсонской области вошла группа авиационных ракет.

08:49 "Кинжал" движется через Житомирскую область в Хмельницкую, сообщают ВСУ.

Мониторинговые паблики предполагают, что цель всех запущенных ракет этого типа - Стрый Львовской области.

08:45 ВСУ сообщают о ракетах в направлении Кременчуга Полтавской области.

Мониторинговые паблики пишут, что это "Кинжал".

08:43 Из-за ракетных ударов "Укрэнерго" увеличивает отключения света на сегодня.

Графики отключений будут публиковать власти на местах.

08:41 Энергетика Украины находится под массированным ракетным ударом.

Об этом сообщил профильный министр Герман Галущенко.

08:39 Тем временем группа крылатых ракет движется в сторону Днепра и Полтавы со стороны Харьковской области.

08:36 В районе Бурштына Ивано-Франковской области насчитали более десятка взрывов.

08:33 Новый взрыв в Одесской области. Предварительно удар баллистической ракеты из Крыма.

08:31 Взрывы слышат жители Ивано-Франковска.

08:27 Во Львовской области ракеты летят в направлении города Стрыя.

08:23 Взрывы в районе Коломыи Ивано-Франковской области.

Во Львовской области начались отключения света. Ракеты уже в воздушном пространстве этого региона.

08:19 Ракеты движутся на Ивано-Франковскую область. Мониторинговые паблики пишут о курсе на Бурштын.

08:18 Дым на месте очередного прилёта в Одесской области.

08:15 В Одессе не работает электротранспорт и нет воды, пишут местные СМИ.

08:13 Ракеты летят на Тернопольскую область.

08:12 Основная часть ракет летит на западную Украину, сообщают мониторинговые телеграм-каналы.

08:11 О взрывах в Хмельницкой области пишут местные паблики.

08:03 Взрывы в Киевской области, власти заявили о работе ПВО.

08:02 Новые взрывы слышат в Одессе.

07:58 Дым после взрыва в Одесской области.

07:57 Большая группа ракет сейчас находится в Винницкой области.

07:53 О взрыве в Одессе сообщают местные паблики.

07:52 В некоторых регионах на юге начались превентивные отключения света, сообщают местные паблики.

Мониторинговые каналы пишут об угрозе энергетической инфраструктуре.

07:41 Обстановка в киевском метро во время воздушной тревоги.

07:37 Со стороны Херсонской области залетают новые группы ракет. Они направляются в сторону Кировоградской области.

Одновременно на севере угроза городам Лубны и Пирятин Полтавской области. Их жителей призвали идти в укрытия.

07:33 Ракеты летят в сторону Киевской и Полтавской областей, сообщают Воздушные силы.

07:29 По Украине началась ракетная атака.

Были пуски из стратегических бомбардировщиков, а также "Калибров".

Кроме того, в воздухе носитель "Кинжалов" - МиГ-31к.

Большая группа ракет (около 15) пролетает в районе Кропивницкого, сообщают мониторинговые паблики.