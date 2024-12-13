В пятницу, 13 декабря, в Украине идет 1024-й день войны с Россией.
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Последние новости
11:09 Парная бусификация в Кривом Роге.
10:43 В Харькове ночью был прилет "Шахеда" по пятиэтажке в Индустриальном районе, сообщает ОВА. Без пострадавших.
10:38 Президент Владимир Зеленский заявил об атаке 93 ракет и более чем 200 беспилотников.
Он назвал это одним из самых масштабных ударов по энергетике Украины.
По его словам, сбить удалось 81 ракету, из них 11 с помощью самолётов F-16.
10:32 ДТЭК сообщает о повреждении своих теплоэлектростанций в ходе ракетной атаки.
Пострадавших нет, но серьезно повреждено оборудование.
10:27 Новые сообщения о повреждениях на западе Украины.
Ивано-Франковская область подверглась "самой массированной атаке за время полномасштабной войны", сообщает ОВА. Повреждены объекты критической инфраструктуры.
В Тернопольской области также "отрицательные последствия" после атаки, сообщает ОВА.
10:17 Россия меняет командующего группировкой войск "Восток", которая воюет на юге Донецкой области в районе Великой Новоселки.
Новым командующим назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев.
В зону ответственности группировки приехал министр обороны РФ Белоусов, в связи с чем и было распространено сообщение о новом командующем.
Но российские СМИ писали, что он был назначен ещё 26 ноября.
Напомним, что россияне активизировались на этом участке и недавно сумели ненадолго перерезать трассу на Великую Новоселку с севера, но ее отбили ВСУ.
Великая Новосёлка - это ключевой укрепрайон ВСУ, прикрывающий Запорожскую область.
С её захватом российские войска могут двинуться на запад, обходя украинские укрепления с севера.
10:16 Во Львовской области были прилеты по объектам энергетики, сообщает ОВА.
Из-за этого отключений света в регионе будет больше.
10:09 Госдеп сообщил содержимое нового пакета помощи Украине на 500 млн долл:
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- беспилотные летательные аппараты (UAS);
- противоминные машины;
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);
- легкие тактические машины;
- химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- ракеты TOW;
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- гранаты и тренировочное оборудование; оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортные средства.
09:59 По Украине пошли отбои воздушной тревоги.
09:57 Россия атаковала ракетами не только энергетику, но также транспортные сети и "ключевые объекты по всей стране", сообщает посольство США.
09:56 Во время сегодняшней ракетной атаки ТЦК в Киеве пытались мобилизовать мужчину, который шел в укрытие, сообщают паблики.
09:53 По Украине сейчас идут отключения света 3 из 6 очередей, сообщает гендиректор Yasno Коваленко.
09:46 После прорыва россиян к Покровску и окружения ВСУ в "мешке" под Курахово произошла замена командира на этих направлениях.
Командующим ОТГ "Донецк" вместо генерала Александра Луценко назначен Александр Тарнавский, сообщила нардеп Марьяна Безуглая, а также ряд военных пабликов.
"Это касается обороны всего Покровского и Кураховского направлений, включая защиту Покровска, а также противодействия наступлению россиян на Запорожье и Днепр", - пишет Безуглая.
09:38 Группа ракет сейчас находится в Винницкой области. Там звучат взрывы.
09:20 Четыре ракеты пролетают через Киевскую область.
09:12 В Харьковской области прилёт по предприятию в селе Мирное, сообщает ОВА.
09:11 О взрывах в Ивано-Франковской области сообщают местные паблики.
09:08 Сообщают о пуске "Кинжала" на Киев.
09:03 У половины жителей Тернопольской области отключили свет после прилёта.
Об этом сообщает областная военная администрация.
09:01 В Киеве начались экстренные отключения света.
09:01 О полете "Кинжалов" на западную Украину сообщают Воздушные силы и мониторинговые паблики.
08:57 Последствия прилёта в Тернопольской области.
08:56 "Кинжал" над Закарпатьем.
Тем временем со стороны Херсонской области вошла группа авиационных ракет.
08:49 "Кинжал" движется через Житомирскую область в Хмельницкую, сообщают ВСУ.
Мониторинговые паблики предполагают, что цель всех запущенных ракет этого типа - Стрый Львовской области.
08:45 ВСУ сообщают о ракетах в направлении Кременчуга Полтавской области.
Мониторинговые паблики пишут, что это "Кинжал".
08:43 Из-за ракетных ударов "Укрэнерго" увеличивает отключения света на сегодня.
Графики отключений будут публиковать власти на местах.
08:41 Энергетика Украины находится под массированным ракетным ударом.
Об этом сообщил профильный министр Герман Галущенко.
08:39 Тем временем группа крылатых ракет движется в сторону Днепра и Полтавы со стороны Харьковской области.
08:36 В районе Бурштына Ивано-Франковской области насчитали более десятка взрывов.
08:33 Новый взрыв в Одесской области. Предварительно удар баллистической ракеты из Крыма.
08:31 Взрывы слышат жители Ивано-Франковска.
08:27 Во Львовской области ракеты летят в направлении города Стрыя.
08:23 Взрывы в районе Коломыи Ивано-Франковской области.
Во Львовской области начались отключения света. Ракеты уже в воздушном пространстве этого региона.
08:19 Ракеты движутся на Ивано-Франковскую область. Мониторинговые паблики пишут о курсе на Бурштын.
08:18 Дым на месте очередного прилёта в Одесской области.
08:15 В Одессе не работает электротранспорт и нет воды, пишут местные СМИ.
08:13 Ракеты летят на Тернопольскую область.
08:12 Основная часть ракет летит на западную Украину, сообщают мониторинговые телеграм-каналы.
08:11 О взрывах в Хмельницкой области пишут местные паблики.
08:03 Взрывы в Киевской области, власти заявили о работе ПВО.
08:02 Новые взрывы слышат в Одессе.
07:58 Дым после взрыва в Одесской области.
07:57 Большая группа ракет сейчас находится в Винницкой области.
07:53 О взрыве в Одессе сообщают местные паблики.
07:52 В некоторых регионах на юге начались превентивные отключения света, сообщают местные паблики.
Мониторинговые каналы пишут об угрозе энергетической инфраструктуре.
07:41 Обстановка в киевском метро во время воздушной тревоги.
07:37 Со стороны Херсонской области залетают новые группы ракет. Они направляются в сторону Кировоградской области.
Одновременно на севере угроза городам Лубны и Пирятин Полтавской области. Их жителей призвали идти в укрытия.
07:33 Ракеты летят в сторону Киевской и Полтавской областей, сообщают Воздушные силы.
07:29 По Украине началась ракетная атака.
Были пуски из стратегических бомбардировщиков, а также "Калибров".
Кроме того, в воздухе носитель "Кинжалов" - МиГ-31к.
Большая группа ракет (около 15) пролетает в районе Кропивницкого, сообщают мониторинговые паблики.