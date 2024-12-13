Новое Министерство национального единства займется возвращением 7,5 млн украинцев, покинувших страну из-за войны, которые находятся в странах Европы, США и Канаде.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, который видит одним из инструментов введение института двойного гражданства.

"Здесь одним из шагов также будет принятие закона о двойном гражданстве, чтобы люди не теряли связи со своей страной", – сообщил министр.

Известно, что премьер страны Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина хочет "как можно быстрее" вернуть всех своих граждан, уехавших в Германию. Немецкие журналисты сообщали, что премьер Украины "надеется", что все беженцы вернутся из ФРГ. Эту тему он обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

"Все украинские беженцы приветствуются в Украине, во время или после этой войны, мы ждем этих людей. Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и найти решения, как мы можем вернуть всех украинцев как можно быстрее", - сказал премьер.

Шмыгаль заявил, что правительство Украины "абсолютно заинтересовано в возвращении в нашу страну всех украинцев, которые бежали в первые дни войны или после нее".

Мы выясняли, чем займётся Министерство национального единства, чьё появление крайне символично на фоне всё более усиливающихся слухов о скором завершении войны путем прекращения огня по линии фронта.