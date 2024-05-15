Сейм Польши одобрил изменения в законе о помощи украинским беженцам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

За поправки к закону проголосовал 381 депутат, всего 19 были против и только 20 воздержались.

Поправка к закону "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины" предусматривает, в частности, продление до 30 сентября 2025 года срока легальности пребывания для украинцев, получивших номер PESEL UKR, а также привязку со следующего года выплат "800 плюс" (800 злотых в месяц на одного ребенка) к обязательному школьному обучению для украинских детей.

Постановление также расширяет доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, выплатам, выплачиваемым учреждением социального страхования (ZUS), и возможностью проживания в коллективных средствах размещения.

Также поправка определяет максимальный 36-месячный период, в течение которого учащиеся могут участвовать в дополнительных бесплатных курсах польского языка. Решение будет касаться учащихся, которые начали посещать занятия в 2022-2023 и 2023-2024 годах.

Закон также предусматривает введение новых правил подтверждения личности гражданина Украины, подающего заявление на получение номера PESEL. Единственным способом подтверждения личности будет предъявление действительного проездного документа.

Как отмечается, закон вступит в силу 1 июля (за исключением некоторых положений).

Ранее Польша продлила временную защиту для всех украинских беженцев до сентября 2025 года.

Известно, что Польша не будет депортировать украинцев с просроченными документами. Такие граждане будут подлежать временной защите, как и все украинские беженцы.