В случае принудительной высылки украинских мужчин из Польши, её экономика может существенно пострадать.

Об этом пишет Forbes.

"Это может оказать существенное влияние на польскую экономику, поскольку тысячи украинских граждан, проживающих в стране, могут быть вынуждены оставить работу и пойти в армию", - сообщает издание.

Либо же, опасаясь высылки, они могут покинуть Польшу и переехать в другую страну ЕС.

В отчете компании Deloitte говорится, что вклад украинских беженцев в ВВП Польши в 2023 году составит 0,7–1,1%. И предполагается, что в долгосрочной перспективе этот эффект вырастет до 0,9–1,35%.

Большинство украинцев в Польше заняты в таких секторах, как промышленное производство, транспортные услуги и строительство.

Из более миллиона украинцев, приехавших в Польшу с начала полномасштабного российского вторжения, 371 000 - мужчины призывного возраста.

Напомним, Польша продлила временную защиту для всех украинских беженцев до сентября 2025 года.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украине нужно проявить инициативу по возвращению мужчин призывного возраста из-за границы домой.