Пресс-секретарь пограничной полиции Словакии Агнесса Коперницкая заявила, что сейчас украинских мужчин, бегущих в ее страну, стало в два раза больше, чем в прошлом году.

Ее слова приводит издание Barron’s.

Как отметила спикер полиции, за первые четыре месяца нынешнего года пограничники задержали, а затем отпустили 338 украинцев. За такой же период в 2023 году было зафиксировано 166 аналогичных случаев.

"В первую неделю мая мы задержали 45 человек на зеленой границе. За тот же период прошлого года их было четыре", - сказала Коперницкая.

Она уточнила, что украинских мужчин задерживают, выдают им разрешение на пребывание в Словакии, а затем отпускают.

"С начала войны не было ни одного случая выдворения иммигрантов из Словакии в Украину", - добавила она.

Всего с начала войны в Словакии поймали на границе 1484 украинца.

Напомним, Польша тем временем начала выдавать Украине украинских мужчин, незаконно пересекающих границу.

Многие беглецы умирают по пути, не достигая кордона. Так, за последние дни из Тисы достали тела четырех утонувших мужчин, пытавшихся убежать от мобилизации.