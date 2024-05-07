За последние дни из реки Тиса достали тела еще четырех утопленников. Младшему было всего 20 лет.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Одного из утонувших мужчин нашел местный рыбак. На место вызвали спасателей и полицию. Погибшим оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области.

"В ходе взаимодействия с коллегами МВД пограничникам стало известно об обнаружении еще двух тел мужчин. Одному из погибших было всего 20 лет", - говорится в сообщении.

Ранее на берегу Тисы обнаружили еще одно тело мужчины.

"Погибший – мужчина средних лет с признаками длительного пребывания в воде. Обнаружили тело пограничники Румынии со своей стороны границы, о чем сообщили украинским коллегам. Личность утопленника устанавливают, поскольку документы при нем не найдены", - сообщают в ГПСУ.

Накануне местные журналисты сообщали, что всего были найдены тела сразу шести утонувших мужчин. Судя по состоянию некоторых, они долгое время провели в горной реке.

Также в конце апреля пограничники в Тисе обнаружили тела двух мужчин. Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тело из воды удалось только на утро.