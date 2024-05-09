Мужчинам, которых ловят пограничники при попытке переплыть Тису, выдают повестки и назначают административный штраф до 8,5 тыс. гривен.

Об этом сообщила местная журналистка со ссылкой на источники в эфире канала "Новини. Live".

По ее словам, она лично наблюдала, как цивилизованно обращаются с пойманными в водах Тисы мужчинами: их отогревают и кормят. А затем выписывают штрафы и повестки.

Журналистика рассказала, что многие уклонисты, которые пытаются переплыть реку, делают это не сами. Для организации побега они нанимают посредников. Такая услуга ранее стоила 7 тыс. долл., а сейчас подорожала. Иногда услуги помощников доходят до 15 тыс. долларов.

Напомним, что в последнее время из Тисы начали массово выплывать трупы мужчин, которым река в зимний период не покорилась. Одного из утонувших мужчин нашел местный рыбак. На место вызвали спасателей и полицию.

Накануне местные журналисты сообщали, что были найдены тела сразу шести утонувших мужчин. Судя по состоянию некоторых, их тела долгое время провели в горной реке.

Также в конце апреля пограничники в Тисе обнаружили тела двух мужчин. Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь их из воды удалось далеко не сразу.

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