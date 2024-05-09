Госбюро расследований вместе с СБУ задержали военного, который уехал в отпуск и решил не возвращаться на фронт. Мужчина проходил службу в одной из воинских частей в прифронтовой зоне на юге.

Об этом сообщается в Фейсбуке ГБР.

Мужчина получил ежегодный отпуск и отправился домой в Ивано-Франковскую область. Оттуда военнослужащий начал писать в мессенджеры, что не собирается возвращаться на службу и даже спел на видео одну из песен об уклонистах. Это видео он послал сослуживцам на фронт.

Сотрудники ГБР из СБУ разыскали и задержали мужчину. Его поставили в известность о подозрении в дезертирстве (ч. 4. ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Суд уже избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, кто и почему дезертирует из украинской армии. В открытом электронном судебном реестре Украины опубликовано свыше 800 приговоров по статье за дезертирство, а также несколько тысяч документов продолжающихся судебных производств по ней.

Между тем Владимир Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ.