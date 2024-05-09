Верховная Рада поддержала законопроект об увеличенных заочных штрафах для уклонистов.

По нему за неявку по повестке или не обновление учетных данных светит заочный штраф до 25,5 тыс. гривен с перспективой блокировки счетов при неуплате.

Теперь законопроект направится на подпись к президенту.

Документ будет работать в связке с недавно принятым законом об ужесточении мобилизации.

Новый законопроект определяет, как и сколько военнообязанные будут платить за нарушение правил воинского учета в военное время ("особый период").

Штрафовать будут, если человек не обновил данные в военкомате (крайний срок - 18 июля 2024 года), не сообщил ТЦК об изменении данных, которые отсутствуют в электронных реестрах, не явился по повестке - или иным образом нарушил "мобилизационные" правила.

Штрафы за это стартуют от 17 тысяч гривен. Верхняя планка для военнообязанных - 25 500 грн (ее увеличили ко второму чтению). Для должностных и юрлиц - штраф от 34 000 до 59 500 гривен.

Админштраф накладывается в течение года, но не позднее трех месяцев с момента выявления правонарушения.

Штраф не будет выписан, если эти данные о призывнике ТЦК может получить сам через госреестры.

При этом главная новация законопроекта - штрафы смогут выписывать заочно (как это происходит с выписыванием штрафов за нарушение скорости через камеры автофиксации). То есть без присутствия нарушителя и составления протокола. Но для этого ТЦК иметь подтверждающие документы, что человек получил вызов от военкомата и проигнорировал его.

Какие именно это документы – в законопроекте не конкретизировано. "Судебно-юридическая газета" предполагает по аналогии с законом о мобилизации, что будет достаточно проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения повестки или требования по зарегистрированному адресу.

Как предполагает член правоохранительного комитета Рады Андрей Осадчук, заочные штрафы делают возможным открытие исполнительных производств - и, соответственно, автоматическое списание сумм штрафов со счетов лица-нарушителя.