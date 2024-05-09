Рада поддержала законопроект об увеличенных заочных штрафах для уклонистов. Как это будет работать
Верховная Рада поддержала законопроект об увеличенных заочных штрафах для уклонистов.
По нему за неявку по повестке или не обновление учетных данных светит заочный штраф до 25,5 тыс. гривен с перспективой блокировки счетов при неуплате.
Теперь законопроект направится на подпись к президенту.
Документ будет работать в связке с недавно принятым законом об ужесточении мобилизации.
Новый законопроект определяет, как и сколько военнообязанные будут платить за нарушение правил воинского учета в военное время ("особый период").
Штрафовать будут, если человек не обновил данные в военкомате (крайний срок - 18 июля 2024 года), не сообщил ТЦК об изменении данных, которые отсутствуют в электронных реестрах, не явился по повестке - или иным образом нарушил "мобилизационные" правила.
Штрафы за это стартуют от 17 тысяч гривен. Верхняя планка для военнообязанных - 25 500 грн (ее увеличили ко второму чтению). Для должностных и юрлиц - штраф от 34 000 до 59 500 гривен.
Админштраф накладывается в течение года, но не позднее трех месяцев с момента выявления правонарушения.
Штраф не будет выписан, если эти данные о призывнике ТЦК может получить сам через госреестры.
При этом главная новация законопроекта - штрафы смогут выписывать заочно (как это происходит с выписыванием штрафов за нарушение скорости через камеры автофиксации). То есть без присутствия нарушителя и составления протокола. Но для этого ТЦК иметь подтверждающие документы, что человек получил вызов от военкомата и проигнорировал его.
Какие именно это документы – в законопроекте не конкретизировано. "Судебно-юридическая газета" предполагает по аналогии с законом о мобилизации, что будет достаточно проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения повестки или требования по зарегистрированному адресу.
Как предполагает член правоохранительного комитета Рады Андрей Осадчук, заочные штрафы делают возможным открытие исполнительных производств - и, соответственно, автоматическое списание сумм штрафов со счетов лица-нарушителя.