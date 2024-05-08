Ресурс заключенных для мобилизации составляет 15-20 тысяч человек.

Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга в Верховной Раде.

"Это общий ресурс заключенных, которые могут подпадать под соответствующие критерии. Сколько из них подпишут контракт, мы не знаем, потому что это будет происходить с согласия сторон. Ориентируемся, что это будут ориентировочно несколько тысяч человек", – сказал Арахамия.

Прогноз Арахамии о том, что заключённых на войну могут отобрать в количестве до 20 тысяч человек прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Мы сегодня уже анализировали перспективы мобилизации заключённых, а также их отношение к такой возможности.

Краткие выводы.

1. Заключённых осужденных на зонах в Украине мало - всего 28 тысяч человек. Из них нужно вычесть женщин, тех, кто не подходит по статьям УК, по возрасту, по здоровью. В итоге, в лучшем случае, останутся примерно около 10-15 тысяч человек, годных к мобилизации. А возможно, и меньше.

2. Среди заключённых, как показал опрос "Страны", готовых отправиться на фронт добровольно очень мало. Кому-то осталось сидеть недолго, а потому он не видит смысла идти в армию, где придется служить неизвестно сколько. Кто-то считает, что сидеть в тюрьме лучше, чем в окопе, с перспективой погибнуть. Особенно, с учетом того, что заключённых наверняка будут использовать для штурмов (такое мнение распространено на зонах). Среди тех, кто готов рассматривать возможность идти служить ширится слух, что за взятку командирам можно откупиться от отправки на передовую.

3. Источники в пенитенциарной системе не исключают, что набор заключённых на зонах не будет добровольным, а сверху спустят разнарядку, сколько от каждой зоны нужно мобилизовать. И на зеков будет оказано давление, чтобы они отправлялись в армию. В таком случае, возможно, получится мобилизовать около 5 тысяч человек.

4. Больше перспектив источники в пенитенциарной системе видят в случае, если начнут мобилизовывать тех, кто находится на пробации - то есть осужденных на воле, с испытательным сроком. Таковых гораздо больше - 53 000 человек. Если даже только половина подпадает под мобилизацию, это уже почти 27 тысяч.

"Понятно, что у них нет такой мотивации, как у заключенных, идти в армию, чтобы получить освобождение. Поэтому там, скорее всего, будет де-факто исключительно принудительная мобилизация с угрозой в случае отказа отправить в тюрьму. Причем мобилизация массовая. Ведь это люди, которые все находятся на учете. Их местонахождение известно. И им практически невозможно будет отпетлять от службы. Поэтому из этой категории могут забрать в армию многих - тех, кто подходит по возрасту и здоровью или не сможет откупиться", - говорит сотрудник пенитенциарной службы.

5. Офицеры ВСУ говорят, что бывших заключённых планируют использовать в специальных отрядах на тяжелых участках на передовой, но считают, что у командиров должно быть право на очень жесткие меры по поддержанию дисциплины, иначе будет больше проблем, чем пользы.

"Потому что, если обычный солдат уходит в СОЧ (самовольное оставление части – Ред.), его еще как-то можно потом держать в повиновении и использовать на тыловых работах. А если в СОЧ, да еще и с оружием, уйдут уголовники, то это уже готовая банда и угроза для населения, да и для самих командиров", - сказал "Стране" один из офицеров", - пишет телеграм-канал.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, разрешающий некоторым категориям заключенных вступить в ВСУ. Речь идет о нетяжких статьях.

Мы разбирали в отдельном материале основные нормы нового законопроекта и выяснила, как к нему относятся сами заключенные, дадут ли добро на мобилизацию смотрящие за зонами, а также что думают о перспективе получить солдат-заключенных офицеры ВСУ.