США и несколько стран - союзниц по НАТО начали в Европе противовоздушные учения Astral Knight 2024 ("Звездный рыцарь"). В них примут участие около пяти тысяч военнослужащих.

Об этом объявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Я хотела бы объявить о начале учений Astral Knight… Эти двухнедельные маневры, проводимые шестой год подряд, будут сосредоточены на отработке полетов и симуляции ведения боевых действий в Польше и странах Балтии", — сказала Сингх.

По словам представительницы Пентагона, в учениях будут задействованы свыше 50 самолетов, а также военные из США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Маневры призваны укрепить противовоздушную оборону союзников США в Европе и продемонстрировать приверженность Вашингтона обеспечению безопасности этих стран.

Вчера Беларусь объявила, что проведет ядерные учения параллельно с Россией.

А в апреле армия Китая провела учения по борьбе с беспилотниками.