Объявленные в РФ учения по использованию тактического ядерного оружия российские власти официально связали с заявлениями Макрона о вводе войск в Украину, а также с заявлениями Кэмерона о возможности ударов дальнобойными ракетами по территории России.



В очередной раз, как мы уже писали, Кремль дает понять, что, в случае вхождения войск НАТО в Украину, война может перерасти в ядерную.



В Украине и на Западе к подобным "месседжам" Москвы часто относятся лишь как к шантажу и к пустым угрозам, воплотить которые в жизнь Кремль не решится. Хотя есть и другие мнения. Например, Байден ранее заявлял, что считает реальной вероятность применения РФ ядерного оружия.



Что на самом деле по этому поводу думает Путин, естественно, никто, кроме самого Путина, до конца не знает.



Однако факт заключается в том, что в России уже давно обсуждается тема необходимости нанесения ядерного удара по Украине или сразу по Западу, либо предъявления официального ультиматума с такой угрозой. Об этом заявляют политики, эксперты (например, Караганов), Z-блогеры.



Они говорят примерно так: зачем бесконечно воевать обычным оружием в Украине, которая постоянно получает помощь от Запада, если можно все решить несколькими ядерными ударами. И зачем придумывать способы борьбы с западным оружием, если можно обрубить его поставки, предъявив Западу ультиматум с угрозой ядерного удара. То есть повторить Карибский кризис 1962 года. Сторонники такой точки зрения уверены, что, в ответ на ультиматум, либо даже на ядерный удар по Украине, Запад не станет наносить ответный удар, а примет условия РФ, так как посчитает, что вопрос контроля над Мелитополем или Бердянском не стоит угрозы уничтожения человеческой цивилизации.



Но в России есть и категорические противники такой точки зрения. Они считают, что риски при попытке повторить "карибский сценарий" в 21 веке крайне высоки. И прийти к компромиссу, чтоб избежать войны, как в 1962 году, сейчас может и не получится.



Кроме того, очень мощным сдерживающим фактором является позиция Пекина, который уже неоднократно говорил о недопустимости использования ядерного оружия.



Но если у России появится некий повод для предъявления "ядерного ультиматума" Западу, по поводу которого Китай и другие страны "глобального юга" можно будет попытаться убедить в том, что это настоящий "казус белли", то вероятность, что Кремль решится на такой шаг, значительно возрастет.



Ввод войск НАТО на территорию Украины с последующим их прямым столкновением с РФ и обменом ударами, Москва как подобный повод может использовать. По крайней мере, у сторонников "ядерного ультиматума" появятся для этого дополнительные аргументы.



И именно поэтому в США и ЕС многие против ввода войск в Украину, так как полагают – это не то, что испугает Кремль, а наоборот - то, чего Кремль ждет.



При этом также на Западе есть точка зрения, что в случае, если действительно война будет развиваться по неблагоприятному для Киева сценарию, то помимо ввода войск НАТО есть и другой способ избежать разгрома и капитуляции Украины – остановить войну по линии фронта. Украина останется суверенным государством, с выходом к морю и собственной армией. И это не приведет к резкому ухудшению ситуации для Запада в плане безопасности (согласится ли на такой вариант Россия, мы рассказывали здесь).



И очередные "ядерные" заявления из Москвы дают сторонниками этой точки зрения дополнительные аргументы.