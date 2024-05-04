Объявление в розыск в России президента Украины Владимира Зеленского уже породило множество версий, что это значит и имеет ли отношение к теме переговоров.

Наиболее популярная трактовка - РФ таким образом дает понять, что не намерена вести переговоры с Зеленским. В связи с этим также вспоминаются и постоянные заявления из Москвы о "нелегитимности" президента Украины после 20 мая, когда у него истекает пятилетний срок полномочий (у Зеленского заявления о "нелегитимности" отвергают).

Все это наложилось на популярную в последнее время теорию о том, что Путин сейчас не хочет останавливать войну, а намерен воевать в расчете на полный разгром ВСУ и/или на победу Трампа на выборах в США.

Украинские власти, которые еще несколько месяцев назад говорили, что Путин хочет переговоров об остановке войны по линии фронта для ее заморозки, теперь также все чаще заявляют, что Путину заморозка не нужна.

Но на самом деле тут нужно отметить три важных момента.

Первый - Путину никто не предлагает остановить войну по линии фронта. Официальной позицией Украины, поддерживаемой ведущими странами Запада, является "формула мира Зеленского" - вывод российских войск на границы 1991 года с выплатой репараций. Кремль такой вариант (по сути - капитуляцию) отвергает и обсуждать не намерен. Поэтому невозможно достоверно говорить о том, какая будет реакция у Путина, если ему вдруг предложат прекращение огня без вывода российских войск с захваченных территорий Украины.

Второй - западные СМИ неоднократно писали, что из Кремля идут сигналы, что Путин как раз готов остановить войну по линии фронта. Также Россия публично (устами Лаврова) поддержала китайский мирный план, который предусматривает прекращение огня без вывода российских войск из Украины. Поэтому далеко не факт, что Кремль отвергнет такой вариант, если на него согласятся Киев и Запад.

Третий - в случае, если Путин ответит отказом на предложение остановить войну по линии фронта, либо выставит заведомо неприемлемые для Украины условия, то побудить его, в конечном итоге, к принятию такого варианта будет многократно проще, чем заставить его вывести войска на границы 1991 года. В том числе (и в первую очередь) при помощи Китая. Не факт, например, что Пекин сочтет уважительной причиной отказа России принять китайский мирный план сомнения Кремля в легитимности Зеленского.

Но, в любом случае, сейчас Украина и Запад варианты остановки войны на линии фронта не рассматривают. Они надеются все-таки убедить Китай прекратить поддержку РФ и принять "формулу мира Зеленского" на конференции в Швейцарии, надеются, что новые поставки оружия помогут укрепить фронт, надеются, что в России рано или поздно обострятся экономико-политические проблемы и начнётся дестабилизация.

Первой точкой, когда возможно изменение позиции, будет конец июня. К тому времени станет понятно - оправдались ли надежды на поддержку Китаем украинской "формулы", удалось ли ВСУ стабилизировать фронт и смогла ли Банковая пройти без политического кризиса и дестабилизации период после 20 мая. Исходя из этого и станет понятно - поменяется ли отношение Киева и западных партнеров к теме остановки войны по линии фронта или нет. И какова в реальности будет позиция России.