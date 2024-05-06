Россия проведет учения по тактическому ядерному оружию.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что проводить их в ближайшее время будут ракетные соединения Южного военного округа (в его штабе находится штаб российских войск воюющих в Украине), с привлечением авиации, а также силы Военно-Морского флота РФ.

Заявлено, что причиной их проведения являются "провокационные заявления отдельных западных официальных лиц".

"Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Заявление минобороны РФ о проведении учений по использованию тактического ядерного оружия - очередной сигнал от России Западу, что в случае прямого вмешательства стран НАТО в войну в Украине она очень быстро может перейти в ядерную стадию.

Об этом ранее говорил и Путин.

Теперь, после очередных заявлений на эту тему Макрона, проводят учения.

Также это может быть реакцией на слова главы МИД Британии Кэмерона о том, что Украина имеет право бить британскими дальнобойными ракетами по территории РФ.

Или на статьи в СМИ о том, что НАТО провело для себя "красные линии", после которых оно может вступить в войну в Украине.