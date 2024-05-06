РФ анонсировала учения по использованию тактического ядерного оружия. Что это значит?
Россия проведет учения по тактическому ядерному оружию.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - говорится в сообщении.
Сообщается, что проводить их в ближайшее время будут ракетные соединения Южного военного округа (в его штабе находится штаб российских войск воюющих в Украине), с привлечением авиации, а также силы Военно-Морского флота РФ.
Заявлено, что причиной их проведения являются "провокационные заявления отдельных западных официальных лиц".
"Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Заявление минобороны РФ о проведении учений по использованию тактического ядерного оружия - очередной сигнал от России Западу, что в случае прямого вмешательства стран НАТО в войну в Украине она очень быстро может перейти в ядерную стадию.
Об этом ранее говорил и Путин.
Теперь, после очередных заявлений на эту тему Макрона, проводят учения.
Также это может быть реакцией на слова главы МИД Британии Кэмерона о том, что Украина имеет право бить британскими дальнобойными ракетами по территории РФ.
Или на статьи в СМИ о том, что НАТО провело для себя "красные линии", после которых оно может вступить в войну в Украине.