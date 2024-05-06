Заместитель главы российского совбеза Дмитрий Медведев подтвердил, что российские учения по тактическому ядерному оружию связаны с заявлениями западных политиков о возможности ввести войска в Украину.

Он пригрозил ядерными ударами по Вашингтону, Парижу и Лондону.

"Отправка своих войск на территорию Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории Украины. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа", - пишет Медведев.

Он сравнил текущую ситуацию с "карибским кризисом" в 1960-х.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что российские учения с нестратегическим ядерным оружием "связаны с заявлениями Запада о готовности отправить войска в Украину".

Он заявляет, что "Запад провоцирует беспрецедентный виток напряжённости в Украине, что требует ответных мер".

Почему РФ угрожает использованием ядерного оружия в случае вступления НАТО в войну, мы анализировали в отдельном материале.