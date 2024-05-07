Беларусь тоже проведет ядерные учения параллельно с Россией. Об этом заявил госсекретарь совбеза РБ Александр Вольфович.

Он сказал, что Минск "проведет проверку армии с привлечением средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы".

И эта проверка будет "синхронизирована" с Россией.

Позже в Минобороны РФ уточнили, что внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия уже начата по распоряжению Александра Лукашенко.

Задействованы эскадрилья штурмовиков Су-25, ОТРК "Искандер-М", ракетные комплексы "Полонез-М".

Планируется проверить "весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами". Вплоть до загрузки спецбоеприпасов на самолеты.

Авиацию переместили на запасной аэродром. По информации мониторингового паблика "Белорусский Гаюн", сегодня по меньшей мере 2 штурмовика Су-25 совершили перелет с аэродрома базирования ("Лида") на аэродром "Мачулищи".

Запланирован вывод подразделений, вооруженных комплексами "Искандер-М" и "Полонез-М" в позиционные районы.

Звучит предположение, что учения пройдут на полигонах "Осиповичский" и "Неман".

Напомним, что в прошлом году РФ разместила в Беларуси свое тактическое ядерное оружие. Сообщалось, что Россия передала Беларуси ядерное оружие с ракетоносителями - системами "Искандер".

Вчера РФ объявила, что в ответ на западные заявления о возможности ввода войск в Украину и ударов по территории РФ она проведет учения по тактическому ядерному оружию.

А также пригрозила ударами по территории Запада. Россия официально пригрозила Британии ударами по ее территории в случае ударов Украины по территории РФ британскими ракетами.

Что это означает, мы разбирались в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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