Россия официально пригрозила Британии ударами по ее территории в случае ударов Украины по территории РФ британскими ракетами.

"Ответом на удары Киева по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании и за пределами Украины", - заявили в МИД РФ.

Это первое публичное заявление РФ с угрозой ударов непосредственно по западной стране.

В российском МИД призвали Британию "задуматься о катастрофических последствиях враждебных шагов Лондона и незамедлительно опровергнуть заявления Кэмерона".

Напомним, глава МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может наносить удары по территории РФ переданным Британией оружием.

Также сегодня МИД РФ посетил посол Британии.

Британский дипломат провел в учреждении полчаса и покинул его, не общаясь с прессой. Вслед за ним в МИД РФ прибыл французский посол.

О причинах визита не сообщается. Вероятно, Москва вручала британцу ноту на заявление Кэмерона о возможности бить британским оружием по территории РФ. А французу - на заявление Макрона о возможности отправки войск в Украину.

Кремль угрожает "стремительной реакцией" на призывы ввести войска в Украину.

"Заявления Запада о готовности направлять войска в Украину требуют стремительной и эффективной реакции со стороны России", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

После этих заявлений, напомним, в РФ начали учения по использованию тактического ядерного оружия.

Кроме того, сегодня правительство Германии объявило, что отзывает своего посла в Москве Александра Ламбсдорфа в Берлин для консультаций. Официально - из-за кибератаки на электронные почтовые ящики членов немецкой партии СДПГ, в которой Германия обвинила российские спецслужбы.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.