Китай намерен совместно с Францией и всем мировым сообществом искать пути разрешения украинского кризиса.

Об этом написал председатель КНР Си Цзиньпин в колонке для французской газеты Le Figaro.



"Мы надеемся, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу. Мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути разрешения кризиса", - заявил Си Цзиньпин.

По его словам, Китай "не является причиной этого кризиса, его стороной или участником, но всегда играл конструктивную роль в содействии мирному урегулированию".

"Я неоднократно призывал соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, принимать во внимание законные интересы безопасности различных сторон, а также настаивал на недопустимости применения ядерного оружия и ведения ядерной войны", - сообщил лидер Китая.

Си Цзиньпин добавил, что Китай "предоставил Украине гуманитарную помощь, а спецпосланник республики совершил несколько поездок в страны", являющиеся сторонами этого конфликта. Он также заявил, что в Пекине "понимают потрясение, которое украинский кризис вызывает у европейцев".

Ранее агентство Bloomberg писало, что президент Франции Эмманюэль Макрон хочет укрепить "личную связь" с председателем КНР Си Цзиньпином во время визита китайского лидера во Францию. Одна из целей - чтобы Си Цзиньпин повлиял на президента РФ Владимира Путина, и тот остановил войну в Украине.

Также сообщалось, что на встрече Макрона и Си Цзиньпина будет обсуждаться "олимпийское перемирие" в Украине.

Перед этим Пекин призвал пригласить Москву на конференцию по Украине, где будут обсуждать окончание войны. Как заявлял Си Цзиньпин, Китай выступает за мирную конференцию по Украине с участием России, на которой будет "справедливое обсуждение всех предложений".