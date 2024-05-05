На встрече президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоится во Франции, будет обсуждаться "олимпийское перемирие" в Украине.

Об этом французский президент заявил в интервью La Tribune.

"Олимпийское перемирие должно послужить посланием миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР в понедельник и вторник", - сказал Макрон.

"Мы постараемся добиться его для всех театров военных действий", - добавил Макрон, утвердительно ответив на уточняющий вопрос, входит ли сюда Украина.

Напомним, ранее против такого перемирия выступил президент Украины Владимир Зеленский.

В Москве также были против, заявляя, что перемирие даст ВСУ возможность "перевооружиться и перегруппироваться".

Чего Макрон хочет добиться от Си Цзиньпина по Украине, и какой может быть роль Китая в урегулировании, мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 802-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.