МИД РФ дал понять, что Москва рассматривает возможность применения ядерного оружия. Также в ведомстве сообщили, как отреагируют на прибытие в Украину истребителей F-16.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства относительно проводимых Россией ядерных учений.

Как сказано в заявлении, действия "режима в Киеве и его западных вдохновителей" подводят ситуацию "к накоплению взрывоопасной критической массы".

"Создаваемые таким образом военные опасности и вытекающие из них угрозы для нашей страны чётко обозначены в Военной доктрине РФ и Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания (в документах описываются ситуации, при которых Россия может применить ядерное оружие - Ред.)... Рассчитываем, что данное мероприятие (ядерные учения - Ред.) остудит горячие головы в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков, удержит их от втягивания в прямую вооружённую конфронтацию с Россией", - говорится в заявлении МИД.

Также в МИД отметили, что будут воспринимать появление в Украине самолетов F-16 как носителей ядерного оружия "вне зависимости от их модификации".

"Мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения - неядерного и ядерного. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США И НАТО как целенаправленную провокацию", - говорится в заявлении.

Между тем телеграм-канал "Политика Страны" разбирается, применение какого тактического ядерного оружия может отрабатывать Россия на анонсированных учениях.

Тактическое ядерное оружие, в отличие стратегического, - это заряды малой мощности, которые не смогут обратить в пепел целый город, но точечно способны нанести очень большой ущерб, включая радиационное заражение местности.

Как пишут российские военные телеграм-каналы, ядерную боевую часть можно установить на ракеты 9М723-1 комплексов "Искандер-М", а также на низковысотные крылатые ракеты 9М728. Их мощность может варьироваться от 5 до 50 кг. Такие ракеты могут атаковать крупные логистические узлы, командно-штабную инфраструктуру, ПРО и другие военные объекты.

В российских военных пабликах пишут о возможности удара по "шлюзам бункерной архитектуры в Карпатах, где ВСУ могут разместить часть переданных F-16".

Также тактическое ядерные боеголовки могут устанавливаться на аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (доставляемые МиГ-31К и Ту-22М3), высокоскоростные крылатые ракеты Х-32 (носитель — Ту-22М3), Х-69 и другие крылатые ракеты воздушного базирования.

Ядерное оружие в виде снарядов с ядерным зарядом может запускать и ствольная артиллерия: гаубицы Д-20, "Акация", "Мста-Б", "Гиацинт-Б", "Мста-С/СМ", "Мальва" и "Коалиция-СВ" (152 мм мощностью 2,5 кт); САУ "Пион" и "Малка" (203-мм мощностью около 2 кт); самоходный миномёт "Тюльпан" (240-мм, 2 кт, дальность стрельбы - до 18 км).

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