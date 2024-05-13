Польша отменила намеченные на 14 мая переговоры с Украиной по экспорту зерна из-за обвинения министра агрополитики Николая Сольского в коррупции.

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna.

"Переговоры с Киевом прерваны, потому что мы не будем вести переговоры с людьми, обвиняемыми в коррупции", - заявил он.

Напомним, что Верховная Рада уже утвердила отставку Николая Сольского с должности министра аграрной политики.

Как мы писали, Сольский подал заявление об отставке после вручения подозрения от НАБУ. По данным следствия, в 2017-2021 годах Николай Сольский еще до должности в Кабмине незаконно завладел государственной землей в Сумской области на 291 млн грн и пытался завладеть землей еще на 190 млн грн.

Суд отправил его под стражу, но Сольский сразу заплатил залог и вышел на свободу.

"Страна" разбиралась в отдельном материале, почему начались увольнения в правительстве и кто следующий на выход.

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