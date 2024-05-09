Верховная Рада утвердила отставку Николая Сольского с должности министра аграрной политики.

"За" - 273 голоса.

Перед этим аграрный комитет Рады не поддержал отставку Сольского, а предложил определиться с этим вопросом уже в зале, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Сам Сольский отчитался о своей работы с трибуны парламента.

Напомним, Сольский подал заявление об отставке после вручения подозрения от НАБУ. По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский еще до должности в Кабмине незаконно завладел государственной землей в Сумской области на 291 млн грн и пытался завладеть землей еще на 190 млн грн.

Суд отправил его под стражу, но Сольский сразу заплатил залог и вышел на свободу.

А накануне ВАКС отправил под арест и заместителя Сольского Маркияна Дмитрасевича. Чиновника подозревают в завладении землями на 2,5 тысячи гектаров в Сумской области. И попытке завладеть еще 3,3 тысячи гектаров. Дмитрасевич отправлен под стражу с альтернативой залога в размере 20 миллионов гривен.

Также сегодня Верховная Рада отправила в отставку вице-премьера и министра инфраструктуры Александра Кубракова. "За" проголосовали 272 депутата.