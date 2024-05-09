Верховная Рада отправила в отставку вице-премьера и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"За" проголосовали 272 депутата.

Сам Кубраков заявил, что с ним никто не обсуждал возможность увольнения. Даже премьер-министр Денис Шмыгаль ему об этом ничего не сообщил.

"Руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен", – написал Кубраков в Фейсбуке.

Он добавил, что готов предоставить отчет по работе министерства по всем направлениям.

Напомним, об отставке некогда влиятельного "инфраструктурного" вице-премьера заговорили после того, как россияне вывели из строя ряд объектов энергетики, за укрепление которых отвечало Мининфраструктуры и на что были выделены крупные суммы.

При этом главной причиной "опалы" Кубракова, как уже рассказывала "Страна", называли его попытки налаживать коммуникацию с американским посольством и западными структурами "через голову" Банковой.

Ранее СМИ писали, что Офис президента Украины Владимира Зеленского готовит замену министра инфраструктуры Александра Кубракова действующим главой Минобороны Рустемом Умеровым, однако в ОП назвали эти слухи фейком.