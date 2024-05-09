Сегодня, 9 мая, в Верховной Раде могут уволить ряд членов правительства.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Речь идет об аграрном министре Николае Сольском, который стал подозреваемым в уголовном деле, и о вице-премьере по инфраструктуре Александре Кубракове, чью отставку прогнозировали еще в начале апреля.

Сольский, по словам Железняка, уже направил прошение об отставке в профильный комитет.

По Кубракову заявления от него нет. Но в Раде собирают подписи от депутатов на постановление о снятии вице-премьера.

"То есть это будет как инициатива депутатов", - комментирует нардеп.

По его словам, комитет этим утром и дальше зал должны будут за это проголосовать.

При этом следует напомнить, что Кубраков занимал два поста - вице-премьера и министра инфраструктуры. Соответствующее постановление уже внесено в Раду, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

Тучи над "инфраструктурным" вице-премьером начали сгущаться после того, как россияне вывели из строя ряд объектов энергетики, за укрепление которых отвечало Мининфраструктуры, и на что были выделены крупные суммы.

При этом главной причиной "опалы" Кубракова, как уже рассказывала "Страна", называли его попытки налаживать коммуникацию с американским посольством и западными структурами "через голову" Банковой.

Напомним, накануне фракция "Слуга народа" не смогла утвердить отставку министра аграрной политики Николая Сольского.