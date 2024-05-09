Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под арест заместителя министра аграрной политики Украины Маркияна Дмитрасевича с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.

Чиновника подозревают в завладении землями на 2,5 тысячи гектаров в Сумской области. И попытке завладеть еще 3,3 тысячи гектаров.

Заседание ВАКС. Скриншот видео

По тому же делу проходит аграрный министр Николай Сольский, который продолжает исполнять свои обязанности.

Напомним, 23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило Сольскому подозрение. По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский еще до должности в Кабмине незаконно завладел государственной землей в Сумской области на 291 млн грн и пытался завладеть землей еще на 190 млн грн.

Уже 26 апреля суд отправил Николая Сольского под стражу с альтернативой залога 75 миллионов гривен.

Однако в первый же день после взятия судом под стражу за Сольского внесли требуемую сумму залога.

Перед этим Сольский подал в отставку с поста министра аграрной политики, однако фракция "Слуга народа" не смогла утвердить его отставку.