Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционное ходатайство прокурора на решение ВАКС в отношении и.о. директора департамента военно-технической политики Минобороны Александра Лиева, избрав ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Срок содержания под стражей - до 8 апреля.

30 января ВАКС отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения Лиева, освободив его из-под стражи прямо в зале суда. Прокуратура тогда просила взять Лиева под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 268 миллионов гривен.

Лиев был задержан по делу о хищении почти 1,5 млрд гривен на закупке снарядов для ВСУ. Вместе с ним по делу проходят другие сотрудники Минобороны.

Ранее мы сообщали, что начальника центрального управления продовольственного обеспечения тыла Командования сил логистики ВСУ, полковника Александра Козловского подозревают в хищении 170 миллионов гривен на закупке продуктов.