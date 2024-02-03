Избрали меру пресечения чиновнику Минобороны, подозреваемому по делу о хищении 1,5 миллиарда гривен
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства для исполняющего обязанности руководителя Департамента военно-технической политики Минобороны Украины Тоомасу Нахкуру, подозреваемого по делу о хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов для ВСУ.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Прокурор просил для Нахкура меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 268 миллионов гривен. Но суд отказал и избрал для него более мягкую меру пресечения.
Суд также возложил на него ряд обязанностей:
- не покидать пределы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда.
- сдать на хранение паспорт для выезда за границу.
- носить электронное средство контроля.
Напомним, вчера Министр обороны Рустем Умеров отстранил от работы Тоомаса Нахкура, который был временно исполняющим обязанности директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.
Накануне из-под стражи освободили экс-чиновника Минобороны Александра Лиева. Его освободили из-под стражи прямо в зале суда.