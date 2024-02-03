Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства для исполняющего обязанности руководителя Департамента военно-технической политики Минобороны Украины Тоомасу Нахкуру, подозреваемого по делу о хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов для ВСУ.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Прокурор просил для Нахкура меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 268 миллионов гривен. Но суд отказал и избрал для него более мягкую меру пресечения.

Суд также возложил на него ряд обязанностей:

не покидать пределы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда.

сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

носить электронное средство контроля.

Напомним, вчера Министр обороны Рустем Умеров отстранил от работы Тоомаса Нахкура, который был временно исполняющим обязанности директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Накануне из-под стражи освободили экс-чиновника Минобороны Александра Лиева. Его освободили из-под стражи прямо в зале суда.