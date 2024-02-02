Министр обороны Рустем Умеров отстранил руководителя департамента Тоомаса Нахкура, подозреваемого по делу о хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов для ВСУ.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей странице в Фейсбуке.

Нахкура был временно исполняющим обязанности директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Ранее мы писали, что из-под стражи освободили экс-чиновника Минобороны, подозреваемого в хищениях почти на 1,5 миллиарда гривен.

Высший антикоррупционный суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения экс-руководителю департамента военно-технической политики Минобороны Александру Лиеву.

Мы также сообщали, что обыски по делу о хищениях в Минобороны затронули известного политика Юрия Збитнева.

Он был одним из самых молодых депутатов первого созыва Верховной Рады. Позже занимался бизнесом и политикой, в том числе выдвигался в президенты на выборах 2004 года. Активно участвовал в событиях на Майдане в 2013-2014 годах. Участвовал в штурме киевской мэрии в декабре 2013 года, возглавив группу майдановцев, ворвавшуюся в колонный зал.