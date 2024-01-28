Вчерашние обыски по новому делу о хищениях в Минобороны, судя по имеющейся информации, затронули известного украинского политика Юрия Збитнева.

Он был одним из самых молодых депутатов первого созыва Верховной Рады.

Позже занимался бизнесом и политикой, в том числе выдвигался в президенты на выборах 2004 года. Активно участвовал в событиях на Майдане в 2013-2014 годах. Участвовал в штурме киевской мэрии в декабре 2013 года, возглавив группу майдановцев, ворвавшуюся в колонный зал.

В менее публичном пространстве Збитнев связан с фирмой "Львовский арсенал", у которой Минобороны Украины осенью 2022 года заказало 100 тысяч минометных выстрелов на полтора миллиарда гривен.

Деньги, по версии СБУ, были перечислены "Арсеналом" за рубеж, а сами выстрелы в Украину поставлены не были.

Отметим, что "Львовский арсенал" сам вооружений явно не производит. Это фирма, созданная в Киеве в 2016 году. Ее учредителями стали зарегистрированная в Лондоне компания (внесшая в уставный капитал 120 тысяч гривен) и сам Юрий Збитнев.

Это предприятие зарегистрировано в одной из квартир старой киевской "панельки" на бульваре Труда. То есть, очевидная фирма-прокладка, которая каким-то образом получила миллиардный военный подряд во времена министра Резникова.

Однако, судя по всему, связи у фирмы Збитнева выходили за пределы Минобороны - она несколько лет назад получила тендер у подконтрольного МВД производителя стрелкового оружия "Форт", но сорвала контракт и вплоть до 2022 года судилась за пять миллионов гривен.

В сентябре Минобороны уже выиграло у "Арсенала" суд первой инстанции за непоставку мин. 26 января решение подтвердила и апелляция. А на следующий день у менеджмента "Львовского арсенала", а также тех, кто "пробивал" ему контракт со стороны Минобороны, прошли обыски.

Збитнев, по данным пабликов, получил подозрение. Официально, без указания фамилий, заявлялось, что оно объявлено руководителю и коммерческому директору "Львовского арсенала".

Напомним, вчера СБУ провела обыски у чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала".

Ранее министр обороны Рустем Умеров обнародовал результаты внутреннего аудита Минобороны и сообщил, что там нарушения на 10 миллиардов гривен.