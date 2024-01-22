Подозреваемый в коррупции Роман Гринкевич прибыл на заседание суда в кроссовках Louis Vuitton за $1600. Фото
Сегодня в Печерском суде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения задержанному в Одессе при попытке выезда из страны Роману Гринкевичу, которого подозревают в коррупции на поставках в армию.
На время судебного заседания суд разрешил Роману Гринкевичу находиться возле адвоката, а не за решеткой.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.
Отметим, что кроссовки, в которых Романа Гринкевича доставили в суд - это обувь от Louis Vuitton стоимостью 1 600 долларов.
Напомним, Роман Гринкевич - сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого также подозревают в коррупции на тендерах Минобороны - отказался от комментариев журналистам перед началом судебного заседания, заявив, что все комментарии даст после суда.
В ГБР заявили, что будут ходатайствовать о взятии Романа Гринкевича под стражу с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.
Как мы писали ранее, Роман Гринкевич является одним из фигурантов в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ почти на 1 млрд гривен.
Его отцу Игорю Гринкевичу и еще трем подозреваемым инкриминируют создание и участие в преступной организации, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.