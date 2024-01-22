В Печерском суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу, которого подозревают в коррупции на поставках в армию.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Роман Гринкевич - сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого также подозревают в коррупции на тендерах Минобороны - отказался от комментариев журналистам перед началом судебного заседания, заявив, что все комментарии даст после суда.

Романа Гринкевича доставили в суд. Фото: "Страна"

В ГБР заявили, что будут ходатайствовать о взятии Романа Гринкевича под стражу с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Напомним, сегодня Романа Гринкевича задержали в Одессе. По данным следствия он хотел покинуть территорию Украины.

Как известно, Роман Гринкевич является одним из фигурантов в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ почти на 1 млрд гривен.

Его отцу Игорю Гринкевичу и еще трем подозреваемым инкриминируют создание и участие в преступной организации, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.

На днях ГБР объявило Романа Гринкевича в розыск. В ведомстве пояснили, что не могли задержать его раньше, поскольку для этого не было достаточно доказательств.