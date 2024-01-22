Государственное бюро расследований будет просить суд арестовать Романа Гринкевича, задержанного утром в Одессе, под залог в 500 миллионов гривен.

Об этом сообщил директор Бюро Алексей Сухачев.

Сейчас Гринкевича везут в суд. Какой именно, не уточняется.

Сухачев сообщил, что следствие находится на начальной стадии, но следователи уже понимают всю цепь поставки армии некачественной одежды.

Он допускает, что в будущем подозрения получит и сотрудники Минобороны.

Напомним, сегодня Романа Гринкевича задержали при попытке выехать за пределы страны.

Он является одним из фигурантов в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ почти на 1 млрд гривен. Его отцу Игорю Гринкевичу и еще трем подозреваемым инкриминируют создание и участие в преступной организации, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.

На днях ГБР объявило Романа Гринкевича в розыск. В ведомстве пояснили, что не могли задержать его раньше, поскольку для этого не было достаточно доказательств.