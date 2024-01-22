Сегодня утром в Одессе задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, арестованного по делу хищений на армии. Роман Гринкевич задержан при попытке выехать за пределы страны.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин на брифинге, пишет пресс-служба Офиса генпрокурора в своем телеграм-канале.

"По данным следствия, подозреваемый выехал в город Одесса ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны", - заявил Андрей Костин.

Решается вопрос об избрании сыну бизнесмена меры пресечения.

ГБР также опубликовало видео задержания Романа Гринкевича.

Напомним, Роман Гринкевич является одним из фигурантов в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ почти на 1 млрд гривен. Его отцу Игорю Гринкевичу и еще трем подозреваемым инкриминируют создание и участие в преступной организации, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.

На днях Романа Гринкевича объявили в розыск. В ГБР пояснили, что не могли задержать его раньше, поскольку для этого не было достаточно доказательств. Также задержание сына львовского бизнесмена разрешил Печерский суд Киева.