Трех подозреваемых по делу львовского предпринимателя Игоря Гринкевича взяли под стражу. Печерский суд Киева назначил им залог по 500 миллионов гривен каждому.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Имена подозреваемых не называются. Накануне отмечалось, что это - два руководителя предприятий и их представитель. Они проходят по делу поставок некачественной одежды для ВСУ.

Напомним, на днях Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, уже подозреваемому в попытке дать взятку следователю. Новое дело касается возможной коррупции на оборонных тендерах. Ущерб при закупке у него государством одежды и белья для ВСУ оценивается в почти миллиард гривен.

А накануне ГБР объявило в розыск сына Игоря Гринкевича Романа Гринкевича, которого подозревают в тех же некачественных закупках для ВСУ, что и его отца.

Также в Офисе генпрокурора потребовали для трех сообщников Игоря Гринкевича меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога по 500 миллионов гривен каждому.