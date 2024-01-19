Трех подозреваемых по делу львовского бизнесмена Гринкевича взяли под стражу
Трех подозреваемых по делу львовского предпринимателя Игоря Гринкевича взяли под стражу. Печерский суд Киева назначил им залог по 500 миллионов гривен каждому.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Имена подозреваемых не называются. Накануне отмечалось, что это - два руководителя предприятий и их представитель. Они проходят по делу поставок некачественной одежды для ВСУ.
Напомним, на днях Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, уже подозреваемому в попытке дать взятку следователю. Новое дело касается возможной коррупции на оборонных тендерах. Ущерб при закупке у него государством одежды и белья для ВСУ оценивается в почти миллиард гривен.
А накануне ГБР объявило в розыск сына Игоря Гринкевича Романа Гринкевича, которого подозревают в тех же некачественных закупках для ВСУ, что и его отца.
Также в Офисе генпрокурора потребовали для трех сообщников Игоря Гринкевича меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога по 500 миллионов гривен каждому.