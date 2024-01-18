Офис генерального прокурора Украины требует для трех сообщников львовского бизнесмена Игоря Гринкевича меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога по 500 миллионов гривен каждому.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора в телеграм-канале.

Отмечается, что подозреваемые, которым Офис генпрокурора требует ареста за поставки некачественной одежды для ВСУ – это два руководителя предприятий и их представитель.

В настоящее время суд приступил к рассмотрению первого ходатайства.

Напомним, на днях Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, уже подозреваемому в попытке дать взятку следователю. Новое дело касается возможной коррупции на оборонных тендерах. Ущерб при закупке у него государством одежды и белья для ВСУ оценивается в почти миллиард гривен.

Перед этим ГБР сообщило об аресте имущества Игоря Гринкевича. Были наложены аресты на его недвижимое имущество, дорогие авто его семьи, счета подконтрольных ему компаний.

А сегодня ГБР объявило в розыск сына Игоря Гринкевича Романа Гринкевича, которого подозревают в тех же некачественных закупках для ВСУ, что и его отца.