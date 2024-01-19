Художница София Морозюк, чей жених Роман Гринкевич стал фигурантом уголовного дела о коррупции при закупках для ВСУ, сама также проходит по этому же делу.

Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Сотрудники Агентства нашли в собственности Морозюк две квартиры, которые, предположительно, могут иметь отношение к фигурантам расследования.

"Агентство выявило и разыскало следующие украинские активы фигурантов: жилая недвижимость - 17 (в частности, 3 квартиры в собственности жены Игоря Гринкевича Светланы; 1 львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич; 1 львовская квартира в собственности Марьяна Шведа и 2 квартиры в собственности Софии Морозюк", - говорится в сообщении.

Как мы писали, ГБР арестовало имущество бизнесмена Игоря Гринкевича, отца жениха Морозюк, которого подозревают в коррупции на тендерах Минобороны.

После скандала с семьей Гринкевичей Морозюк заявила, что не получала в подарок от Романа никаких "квартир, машин, недвижимости". Также она заверил, что не будет выходить замуж за Романа Гринкевича.