Печерский районный суд Киева разрешил задержание сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича, который находится в розыске.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"19 января 2024 года Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ. Согласно определению суда, органу досудебного расследования предоставлено разрешение на задержание указанного лица с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, Роман Гринкевич является одним из фигурантов в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ почти на 1 млрд гривен. Его отцу Игорю Гринкевичу и еще трем подозреваемым инкриминируют создание и участие в преступной организации, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.

Вчера Романа Гринкевича объявили в розыск. В ГБР пояснили, что не могли задержать его раньше, поскольку для этого не было достаточно доказательств. Четверо других подозреваемых находятся под стражей.