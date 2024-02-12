В понедельник, 12 февраля, у бывшего депутата от "Народного фронта Сергея Пашинского проходят обыски.

Об этом сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах.

"Тема - кража нефти в Одессе", - коротко сообщил источник, уточнив, что обыски проходят у группы лиц, в том числе у его бизнес-партнера Сергея Тищенко.

Ранее западные СМИ писали, что компания, связанная с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине.

Напомним, недавно СБУ провела обыски у чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала". Госслужащих подозревают в хищении полутора миллиардов на закупках снарядов.

Обыски по новому делу о хищениях в Минобороны затронули известного украинского политика Юрия Збитнева. Он был одним из самых молодых депутатов первого созыва Верховной Рады.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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