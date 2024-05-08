ВАКС заочно арестовал бывшего главу Фонда госимущества. По данным СМИ, речь идет о Дмитрие Сенниченко.

Об этом сообщает САП.

Его подозревают в хищении более 500 млн грн средств госпредприятий, в том числе "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании" в 2020 году и легализации преступных доходов более чем на 10 млрд.

"7 мая 2024 года следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Фонда государственного имущества Украины, возглавлявшему преступную группировку, что в течение 2019 – 2021 годов завладело более 500 млн грн средств гос. предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания" и легализовало доходы, полученные преступным путем на сумму более 10 млрд гривен" - говорится в сообщении.

Напомним, НАБУ объявило экс-главе Фонда госимущества объявили новое подозрение в отмывании 10 миллиардов гривен.

В апреле 2023 года Сенниченко был объявлен в розыск. Тогда мы подробно анализировали, как может отразиться уголовное дело экс-главы ФГИ на ближайшем окружении Владимира Зеленского.