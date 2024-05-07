Мэр Очакова в первый год войны купил квартиру в Испании, на которую не имел официальных средств.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Отметим, что мэром города является Сергей Бычков.

В его декларациях за 2021-2022 года нашли нарушений на 15 млн гривен: признаков незаконного обогащения более чем на 12 млн и признаков декларирования недостоверных сведений на более чем 3 млн.

Помимо покупки квартиры в Испании за 5 млн грн, он получил от матери в качестве подарка 12 млн грн наличных, хотя она с 1998 года официально заработала чуть более 580 тыс. грн.

А супруга мэра получила на карточку более 300 тыс. грн от предпринимателя, который неоднократно выполнял работы для Очаковского горсовета. Эти деньги она потратила на собственные нужды, в частности, на одежду.

Дело передано в полицию.

Отметим, что сейчас в суде слушается дело о попытке РФ завербовать Бычкова через уже задержанного местного чиновника.

Также местные журналисты спрашивали губернатора Кима, почему Бычков после начала войны не отчитывался перед общественностью, а вместо него выступал заместитель. Ким ответил, что видимо Бычков "такой человек".

Ранее НАБУ вручило народному депутату подозрения в незаконном обогащении на более 11 миллионов гривен.

Также НАБУ и САП открыли дело против главы Антимонопольного комитета об имуществе его семьи на 70 миллионов гривен.