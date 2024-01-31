Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату от "Слуги народа" Александру Мариковскому о подозрении из-за внесения недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Он подозревается в том, что в 2020 году задекларировал криптовалюту рыночной стоимостью более 24 млн грн, которая якобы принадлежала ему еще с 2019 года.

Однако по данным НАБУ и САП, указанный нардепом криптовалютный кошелек ему никогда не принадлежал, а транзакции по приобретению указанной в ежегодной декларации криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства, не имеющими никакого отношения к субъекту декларирования.

В сообщении говорится, что нардепа разоблачили благодаря "компетентным органам США".

Ранее мы писали, что ВАКС отменил приговор нардепу "Евросолидарности" Артуру Герасимову о недекларировании имущества в Испании.

Также мы сообщали, что суд оправдал нардепа из "Слуги народа" Владимира Гевко, подозреваемого в недекларировании имущества на 3,7 млн гривен, потому что тот раскаялся.