Суд признал невиновным народного депутата Украины от группы "За будущее" Виктора Мялика в уклонении от уплаты налогов на сумму больше 100 млн гривен.

Такое решение принял сегодня Печерский районный суд Киева.

Эту информацию "Стране" подтвердил адвокат нардепа Александр Тананакин.

Напомним, по версии следствия нардеп начал в 2012 году строить под Киевом многоквартирные жилые дома для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них.

После завершения строительства домов, доходы от реализации квартир и нежилых помещений Мялик, как утверждает следствие, декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

Мялик обвинения в неуплате налогов отрицал.

В своей декларации за 2019 год Мялик указал, что имеет 158 квартир в Киево-Святошинском районе Киевской области.

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