Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный получает зарплату в среднем 629 тысяч гривен в месяц, дает жене в долг, а значительную часть личных сбережений держит в долларах и евро.

Это следует из декларации, которую опубликовал Пышный.

Он отчитался о получении от НБУ в 2023 году зарплаты на общую сумму 7,5 млн грн - это в среднем 628,9 тыс. грн в месяц.

Общий доход своей семьи (вместе с женой Людмилой) Андрей Пышный задекларировал в размере 20,2 млн грн.

Из крупных доходов можно выделить выплаты по облигациям внутреннего госзайма на 7,4 млн (проценты + погашение облигаций), продажу женой движимого имущества на 2,8 млн грн и получение ею же 1,5 млн грн от предпринимательской деятельности.

Людмила занимается бизнесом в разных отраслях: является директором в ООО "ЭДДА" (оптовая торговля, в том числе продуктами питания, деятельность ресторанов) и общественной организации "Відчуй", а также владельцем/совладельцем ООО "Брайтшоу" (радиовещание, театральная/концертная деятельность), "Фиднова" (производство кормовых добавок) и "Планета РС Киев" (аренда недвижимости и авто, строительство).

На семью Андрея Пышного зарегистрировано две иномарки. На самого председателя Нацбанка - Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo 10 2021 года выпуска, купленная в январе 2022-го за 2,5 млн грн. А на его супругу Людмилу - Mercedes-Benz S500 2012 года, приобретенный в июле 2014 года, который оценили лишь в 150 тыс. грн (около $4 тыс.).

Общая сумма долларовых накоплений семьи Пышного в декларации 2023 года составила $500,4 тыс., вложений в евро - €72 тыс. В пересчете на гривну это свыше 21 млн грн.

При этом $85 тыс. из полумиллиона и все €72 тыс. Пышные хранят в наличной форме, а не на банковских счетах.

Гривны Андрей Пышный с женой задекларировал на общую сумму 45,7 млн. Вся нацвалюта либо передана в долг, либо размещена на счетах, в том числе в нацбанковском пенсионном фонде. Глава Нацбанка отдельной строкой прописал, что одолжил супруге 10,6 млн грн. Именно одолжил, а не подарил.

Также в декларации сообщается о покупке в мае 2023 года 468 гособлигаций по 36,6 тыс. грн каждая на общую сумму 17,1 млн грн. По номиналу понятно, что речь идет об ОВГЗ, номинированных в долларе.

Напомним, согласно декларации, замминистра обороны Украины Юрий Джигир имел статус временной защиты в Италии и Великобритании.

А мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавёлся домом в Германии за четверть миллиарда гривен.