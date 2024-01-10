Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир имел статус временной защиты в Италии и Великобритании.

Это следует из декларации чиновника, которую он подал в конце декабря, накануне назначения на должность.

Также в документе указано, что беженский статус имела и проживающая с Джигиром Наталья Любинецкая. Она оформила украинский загранпаспорт через консульство в Италии на основании удостоверения беженца.

Даты, когда Джигир и его спутница числились как беженцы, не указаны. Но известно, что статус временной защиты Европа предоставила украинцам после российского вторжения в феврале 2022 года.

То есть с высокой вероятностью будущий замминистра обороны после начала войны получил статус беженца в ЕС и Британии и, соответственно, там проживал.

Джигиру сейчас 48 лет. На каком основании и когда он выехал из Украины - неизвестно. Но, судя по тому что он стал замминистра, в страну Джигир уже вернулся.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавёлся домом за четверть миллиарда гривен в Германии. В декларации чиновника указано, что в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC он получил особняк в Гамбурге. Дом оценивается в 227 миллионов гривен.

Ранее мы писали, что суд признал невиновным в неуплате налогов нардепа Виктора Мялика, задекларировавшего 158 квартир под Киевом.