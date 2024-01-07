Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавёлся домом за четверть миллиарда гривен в Германии.

Это следует из декларации чиновника.

Так, 20 декабря столичный градоначальник в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC получил особняк в Гамбурге. Дом оценивается в 227 миллионов гривен. Его площадь составляет 750 квадратных метров. Указанная фирма принадлежала второму брату Кличко - Владимиру, но в мае 2023 года перешла в собственность Виталия.

Отметим, что в Гамбурге Виталий Кличко уже имел один особняк ещё до того, как стал мэром. Немецкие СМИ сообщали, что он расположен в районе парка Отмаршен. После российского вторжения в Украину экс-супруга Кличко Наталья Егорова заявила немецким журналистами, что принимает в этом доме украинских беженцев.

Ранее "Схемы" рассказали, что семья главы "Энергоатома" Петра Котина переехала в имение, которое во время войны купила его тёща. Это двухэтажный дом площадью 288 квадратных метров, имеющий выход к озеру.

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