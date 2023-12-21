Семья главы "Энергоатома" Петра Котина переселилась в имение стоимостью семь миллионов гривен, которое в 2023 году приобрела его 70-летняя теща.

Об этом сообщают "Схемы", публикуя фото здания.



Сообщается, что это двухэтажный дом площадью 288 квадратных метров, имеющий выход к озеру, доступ к которому открыт только для жителей коттеджного городка.



"Схемам" удалось вычислить этот дом с помощью открытого публичного аккаунта в соцсети дочери президента "Энергоатома", регулярно публикующей оттуда фото и видео.



Также сообщается, что теща Котина, заплатившая семь млн гривен, в целом с 2000 по 2009 год получила 79 тысяч гривен зарплаты, работая на полугосударственных предприятиях. Сейчас она, вероятно, получает пенсионные выплаты.



Президент "Энергоатома" признал, что имеет отношение к этому дому.

"Я действительно посещаю это жилье и не скрываю эту информацию. Это будет указано в декларации, срок подачи которой еще не наступил", – отметил он в письменном ответе журналистам.

Известно, что Петр Котин руководит "Энергоатомом" с 2020 года.

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