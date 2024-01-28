Доходы президента Украины Владимира Зеленского и его семьи уменьшились с 10,8 миллионов гривен в 2021 году до 3,7 миллионов в 2022 году.

Это следует из деклараций Зеленского об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы, обнародованных на сайте Офиса президента.

Согласно декларации за 2021 год, доходы Зеленского и членов его семьи составили 10 млн 824 тыс. 507 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ – 5 млн 359 тыс. 600 грн.

Указывается, что в 2021 году доходы семьи президента преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В целом эта сумма составила 5 млн 464 тыс. 907 грн.

Кроме того, доход в 2021 году по сравнению с 2020-м сократился на 11 млн 922 тыс. 320 грн. Остаток денежных средств семьи Зеленского на конец 2021 года также уменьшился.

Зеленский и в дальнейшем остается владельцем ряда торговых марок. В частности, в 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, который начался задолго до его избрания на пост президента.

Также, согласно декларации 2022 года, доходы президента Украины и членов его семьи составили 3 млн 692 тыс. 683 грн.

"Доходы семьи президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии России против нашей страны", - говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Отмечается, что остаток денежных средств семьи Владимира Зеленского на конец 2022 года сократился почти на 1 млн 800 тыс. грн.

Напомним, осенью в Крыму "продали" квартиру Владимира и Елены Зеленских в Ливадии. Назначенные РФ "власти" заявили, что национализировали ее и продали с аукциона за 44,3 млн руб (чуть меньше полумиллиона долларов). Российские паблики сообщали, что квартиру в Крыму купила семья адвоката из Москвы Ивана Тучкова, который защищал фигуранта уголовного дела о хищении 330 млн рублей из "Роскосмоса".

Ранее мы писали, что только 14% народных депутатов Украины заполнили е-декларации за 2022 год. Для деклараций за 2023 год срок подачи установлен до 31 марта 2024 года.