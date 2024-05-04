В сети появилось видео с откровениями заместителя главы Тернопольского облсовета Василий Деревляный.

Об этом сообщают на Телеканал Тернопіль1.

"Я знаю всех президентов от начала независимости Украины. Я знаю, кто сколько, резал, продавал, разграбил. Разграбили на территории Тернопольщины. Какие у нас были аэродромы, всё разграбили и я принимал в этом участие", - говорится в видео.

Ранее сообщалось, что до конца этого месяца будут вручены подозрения еще как минимум двум нардепам. По данным источников, подозрения могут вручить из-за несоответствия деклараций с их реальными доходами.

Также стало известно, что в Украине только каждый десятый человек, признанный судом виновным в коррупции, отправляется в тюрьму. Около 62% случаев (3003 из 4814) закончились штрафом. Еще 833 человека (17%) получили условное наказание.

Война в Украине идет уже 801-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В публикации рассказывается о судьбе Часова Яра и в целом обстановке на фронте, откровениях генерала Скибицкого, последних новостях о мобилизации.

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