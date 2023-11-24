Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило новое подозрение бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

Сенниченко и других фигурантов дела о коррупционной схеме на Одесском припортовом заводе и в Объединенной горно-химической компании подозревают еще и в отмывании более 10 миллиардов гривен преступных доходов.

"По версии следствия, экс-председатель ФГИ вместе с сообщниками поставил своих людей директорами АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Те, со своей стороны, заключали договоры с предопределенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации", - сказано в посте НАБУ.

В апреле Сенниченко был объявлен в розыск. Тогда мы подробно анализировали, как может отразиться уголовное дело экс-главы ФГИ на ближайшем окружении Владимира Зеленского.

А на днях мы писали, что антикоррупционные органы объявили о подозрении в попытке дать взятку сразу двум действующим народным депутатам: Сергею Лабазюку ("За будущее") и члену комитета по антикоррупционной политике Андрею Одарченко ("Слуга народа").