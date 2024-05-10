Отставки в правительстве, которые ожидались в конце апреля, состоялись в начале мая.

Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры, и Николая Сольского - с должности главы Минагрополитики и продовольствия. Увольнение второго в принципе было предрешено после резонансных обвинений в махинациях с государственной землей. И Сольский сам попросился в отставку.

С Кубраковым история гораздо интереснее. Вице-премьера стали серьезно критиковать после поражения российскими ракетами ряда объектов энергетики, за защиту которых отвечало, в том числе, Мининфраструктуры.

Однако еще ранее источники "Страны", близкие к Офису президента, называли возможной причиной его отставки выстраивание собственных отношений с западными посольствами и структурами, что не понравилось Банковой. Впрочем, об этом не говорилось публично.

Собеседники в Раде утверждают, что попытки заступиться за Кубракова со стороны международных партнеров были, однако они не имели успеха.

Формальная же причина увольнения: региональной политикой и децентрализацией снова займется отдельное министерство, которому нужен свой руководитель. Должность Кубракова, в которой упомянуто это направление, таким образом ликвидируется. И кроме главы Минрегиона (или как еще назовут это ведомство) парламенту еще нужно будет назначить министра инфраструктуры.

В целом отставка Кубракова продолжила тренд по усилению аппаратных позиций главы Офиса президента Андрея Ермака, который постепенно "зачищает" альтернативные ему центры влияния во власти, а также те фигуры, которые пытаются выстраивать отношения с Западом через "голову" Офиса президента.

В политических кругах, тем временем, обсуждают, что это не последние отставки в правительстве.

Кто может занять освободившиеся вакансии в правительстве и какие еще перестановки могут состояться в ближайшее время, разбиралась "Страна".

Увольнение Сольского

Верховная Рада на заседании в четверг, 9 мая, отправила в отставку главу Минагрополитики Сольского и вице-премьера - главу Минвосстановления Кубракова.

Мы уже сообщали, что увольнение Сольского было вопросом времени, так как он стал фигурантом громкого дела о земельных махинациях.

И хотя в Раде, по наблюдениям "Страны", было неоднозначное отношение к ситуации Сольского, его вопрос все-таки вынесли на голосование. Перед этим, кстати, министр еще отчитался о проделанной работе. Большую часть речи он перечислял, по его мнению, свои достижения, но коснулся и обвинений НАБУ.

По словам Сольского, ни он, ни члены его семьи, как и "никто из подозреваемых в дел", не получили "ни одного гектара" государственной земли. В качестве адвоката Сольский якобы только оказывал юридическую помощь участникам боевых действий в оформлении земельных наделов.

"Это (помощь - Ред.)- вещь, которая заслуживает не осуждения, а похвалы", - заявил Сольский с парламентской трибуны, откуда он ушел под аплодисменты.

Тем не менее, парламент 273 голосами его отправил в отставку.

Назначать преемника пока не будут, говорит собеседник, близкий к руководству фракции "Слуги народа". И.о.министра станет первый замминистра Тарас Высоцкий (при том что антикоррупционные органы в прошлом году и его обвиняли в злоупотреблениях при госзакупках).

Отметим: ранее в прессе еще до увольнения Сольского обсуждался вариант ликвидации Минагрополитики путем присоединения его, например, к Минэкономики.

Место Николая Сольского в Минагрополитике пока остается вакантным. Фото: Telegram-канал Министерства аграрной политики и продовольствия

Почему не спас телефонный звонок

Кубраков в день голосования в парламент не пришел. Но за полчаса до увольнения он написал на своей странице в Facebook, что не обсуждал с руководством фракции СН и премьером Денисом Шмыгалем свое увольнение.

Убрать министра решили с помощью нехитрой и давно известной схемы для решения кадровых вопросов: разделить министерства, соединенные в "монстре", подчиненном Кубракову. При этом источник, близкий к руководству фракции СН, утверждает, что катализатором увольнения Кубракова стала ситуация с Сольским.

"Повлияло то, что надо было Николая увольнять. Но если сравнивать этих двух, то Кубраков несомненно оскомину набил после всех ТЭС с Найемом, НАБУ и т.д. И когда Безгин (член фракции СН Виталий Безгин - Ред.) поднял вопрос о необходимости воссоздания Минрегиона, необходимое в этом случае увольнение Кубракова возражений не вызвало", - утверждает собеседник.

При этом он признал, что депутаты поддержали инициативу Безгина, зная о критическом отношении Офиса президента (ОП) к Кубракову.

"Было и понимание, что Безгин достаточно близок к ОП. То есть такие идеи не появляются на пустом месте", - говорит источник.

Однако повод позволил уволить Кубракова "достаточно безнаказанно".

"Партнерам говорят: меняем структуры министерств, потому что нужно отдельное для общин. А кого назначат на отдельное Мининфраструктуры - это уже другой вопрос", - говорит источник.

"Сегодня на фракции была поддержана полностью аргументированная позиция, что параллельн руководить и вопросами инфраструктуры, и вопросами региональной политики/децентрализации почти невозможно. Годичный опыт показал, что региональная политика оказалась не в приоритете, а это напрямую вредит европейский интеграции Украины. Фракция признала, что немногим более года тому назад ошиблась. Это позицию однозначно разделяют большинство членов профильного комитета и вся экспертная среда… Нам нужен орган исполнительной власти, которая придаст децентрализации новое дыхание. Все другие спекуляции считают безосновательными", - написал на своей странице в Facebook народный депутат Безгин (СН) после внутрифракционного совещания 8 мая.

Судя по всему, западные партнеры все-таки пытались помешать увольнению Кубракова.

"Да, попытки были: звонили перед голосованием разным людям, но не помогло", - говорит источник во фракции.

За отставку проголосовали 272 народных депутата.

Показательно, что вечером того же дня посол США в Украине Бриджит Бринк написала в Telegram-канале посольства пост с благодарностью Кубракову и пообещала "держаться рядом, чтобы помочь Украине выиграть войну и выиграть будущее".

По контрасту близкие к Банковой Telegram-каналы "прошлись" недобрым словом по уволенному Кубракову, что также было довольно понятным сигналом об отношении Офиса президента к этому министру.

Вряд ли Кубракова переназначат на отдельное Мининфраструктуры - во всяком случае, это утверждает народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") и дает понять источник, близкий к руководству фракции СН.

Но слухи о возможных кандидатах на новые-старые министерства, которые создаст своим постановлением Кабмин, уже активно расходятся.

"По поводу Мининфраструктуры нет еще консультаций. Разные сценарии звучат: от присоединения министерства с Минэкономики Свириденко до назначения в отдельное таки ведомства некоего выходца из большого бизнеса. Вопреки расхожему мнению, никаких больших западных денег у министерства сейчас нет. Партнеры боятся инвестировать, и серьезные проекты по восстановлению возможны только после войны", - говорит источник во фракции СН.

Но именно Мининфраструктуры готовит примерные планы работы и законодательную основу, так что должность в нынешней структуре власти - одна из ключевых.

В числе кандидатов на Минрегион - глава НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев, у которого когда-то уже был этот министерский портфель, замглавы ОП Алексей Кулеба, курирующий работу с регионами.

"Если он не захочет, он может отправить туда Негоду (бывший замминистра Вячеслав Негода - Ред.) Но в назначении на этот пост может быть много щекотливых моментов. Чернышев может не захотеть на простого министра, ведь он уже был таковым, и попросит вице-премьерскую "добавку". Кулеба тоже. Но ОП вообще может "продвинуть" кого-то из "губернаторов" на Минрегион. В общем все пока думают", - говорит источник, вхожий в ОП.

При этом, скорее всего, вместе с Кубраковым министерство покинет еще одна известная личность - Мустафа Найем, который был одним из ключевых людей в команде министра.

Судьба Умерова

Между тем, нынешние увольнения могут быть не последние. Мы писали, что в конце апреля готовилась целая серия отставок, но они пока не состоялись.

Источники близкие к Банковой говорят, что из всех обсуждаемых перестановок (а тогда говорилось также об увольнении и вице-премьера Ирины Верещук, и генпрокурора Костина), наиболее принципиальное значение для Банковой имело увольнение Кубракова.

"В ответ на какие-либо вопросы по поводу своей деятельности Кубраков постоянно давал понять, что он на прямой связи с американским посольством. Это в Офисе не понравилось. Поэтому с целью поддержания дисциплины в правительстве и с целью показать, что такое поведение не приветствуется, его и уволили. По остальным вопросы остро не стоят. Да и нет четкого понимания по кандидатам на замену. Например, по тому же генпрокурору. Сначала хотели поставить вместо Костина главу Одесской ОВА Кипера, но потом процесс притормозили. В том числе и из-за негативных сигналов западных структур", - говорит источник.

При этом в последнее время противники Ермака активно продвигают тему, что он якобы стремится добиться увольнения прочих фигур, которые имеют отдельный от него аппаратный вес во власти и прямую коммуникацию с президентом.

В частности - министра обороны Умерова, "цифрового" вице-премьера Федорова и главу СБУ Малюка.

На Банковой эти слухи уже назвали фейком.

При этом собеседник "Страны" в парламентском комитете по нацбезопасности говорит, что по поводу Умерова действительно есть вопросы, так как "министр показал себя слабее Резникова" и возникли сложности со снабжением армии.

"Они сломали старую систему поставок, что хорошо, но ничего путного не построили", - говорит депутат.

Источник, близкий к Офису президента, также сказал, что по Умерову есть вопросы, но говорит, что они никак не связаны с его отношениями с Ермаком.

"У Умерова с Ермаком очень хорошие как раз отношения. Вопросы к министру обороны чисто профессионального плана. Он очень далек от военной сферы. Он очень далек от логистики, снабжения, строительства - то, что сейчас главное на повестке МО. Это все не его. Из Умерова получился бы очень хороший министр иностранных дел. Но на министерство обороны нужен сильный менеджер, который день и ночь будет контролировать, чтоб поставки не срывались, закупки производились, оборонительные сооружения строились", - говорит источник.

Он также заявил, что не слышал о попытках снять вице-премьера Федорова.

"По поводу Малюка слухи о его переходе на должность министра внутренних дел ходят уже очень давно. Но люди, которые связаны с силовыми структурами неизменно говорят, что это фейк и вбросы. И Малюк остается главой СБУ", - сказал источник.

В любом случае, кадровые перемены если и будут, то не в ближайшие две недели, так как пока не планируется новых пленарных заседаний Рады.

"Поэтому все новые назначения на вакантные должности министров - а их уже шесть - тоже будут минимум через полмесяца", - написал в своем Telegram-канале народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.